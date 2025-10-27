Готові рухатись далі за концепцією США. У Путіна зробили заяву про війну в Україні

"Президент Росії Володимир Путін (під час саміту на Алясці – ред.) докладно повторив кожен елемент концепції, привезеної спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, і запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкориджі: "Чи це правда? Чи це так?" Все було підтверджено", – зазначив очільник МЗС.

За словами Лаврова, після цього Путін заявив, що Росія готова прийняти концепцію США, та рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. При цьому з боку Штатів прямої відповіді нібито не було.

"Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції та обговорити підсумки переговорів із союзниками", - додав Лавров.

Що кажуть у ЦПД РНБО

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що РФ намагається вдавати миротворчість перед зустріччю Трампа і Сі Цзіньпіна. Без припинення вогню все це – фейк.

"Можна буде повірити лише після припинення вогню. До цього – це все порожні розмови для уникнення додаткових санкцій", - зазначив Коваленко.

За його словами, після провалу візиту радника Путіна Кирила Дмітрієва в США, який мав домовитися про те, аби нових санкцій не було, на РФ чекають нові удари, зокрема вони стосуються криптовалют. Тому росіяни хочуть знову спробувати виграти час, але не припиняти війну.

"Цей план важливо розуміти і далі вимагати припинення вогню. Лише це має значення", - додав керівник ЦПД РНБО.