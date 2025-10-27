Готовы двигаться дальше по концепции США. У Путина сделали заявление о войне в Украине

Россия готова принять концепцию Соединенных Штатов по завершению войны в Украине, и намерена двигаться дальше на предложенной Вашингтоном основе.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Президент России Владимир Путин (во время саммита на Аляске - ред.) подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Правда ли это? Так ли это?" Все было подтверждено", - отметил глава МИД.
По словам Лаврова, после этого Путин заявил, что Россия готова принять концепцию США, и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе. При этом со стороны Штатов прямого ответа якобы не было.
"Стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать предложения и обсудить итоги переговоров с союзниками", - добавил Лавров.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ пытается делать вид миротворчества перед встречей Трампа и Си Цзиньпина. Без прекращения огня все это - фейк.
"Можно будет поверить только после прекращения огня. До этого - это все пустые разговоры для избежания дополнительных санкций", - отметил Коваленко.
По его словам, после провала визита советника Путина Кирилла Дмитриева в США, который должен был договориться о том, чтобы новых санкций не было, РФ ждут новые удары, в частности они касаются криптовалют. Поэтому россияне хотят снова попытаться выиграть время, но не прекращать войну.
"Этот план важно понимать и дальше требовать прекращения огня. Только это имеет значение", - добавил руководитель ЦПД СНБО.
Коваленко также отметил, что даже несмотря на то, что заявления Лаврова касаются якобы диалога Путина и Трампа на Аляске, это все равно попытка делать вид миротворчества и обвинять всех вокруг в продолжении войны.
Лавров, между прочим, недоволен концептом "прекращения огня". То есть Россия не хочет больше всего прекращать огонь.
Напомним, что на этой неделе президент США Дональд Трамп должен встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Глава Белого дома сказал, что намерен обсудить с ним войну РФ против Украины и, выразил надежду, что Пекин повлияет на Москву.
Кроме того, в ночь на 23 октября США объявили санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Под удар также попали 36 дочерних структур.
В заявлении Минфин США добавил, что призывает Россию немедленно согласиться на прекращение огня.
К слову, агентство Reuters сообщило, что Вашингтон подготовил новые антироссийские санкции на случай, если Путин продолжит затягивать прекращение войны. Однако для начала США ждут шагов от Европы.