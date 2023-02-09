Готові накласти вето. Болгарія не зацікавлена у санкціях проти "Росатому"

Болгарія не готова підтримати санкції проти "Росатому", оскільки вони безпосередньо вплинуть на атомну енергетику країни. Якщо необхідно, при розгляді обмежень країна готова накласти на їх введення вето.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Болгарія не може погодитися з санкціями щодо атомної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу атомну енергетику. Це неприпустимо. Ми розглядаємо всі можливі області, де можливі (далі санкції, - ред.). Але там, де на карту поставлені інтереси Як в атомній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", - заявив президент Болгарії Румен Радєв.
На запитання, чи Болгарія накладе вето на санкції в галузі ядерної енергетики, він сказав: "Якщо необхідно, ми накладемо наше вето, так".
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення компанії з Глобального договору та замороження всіх контрактів.
Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року. Зокрема, Європейський союз може запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей Росії.
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