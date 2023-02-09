Готовы наложить вето. Болгария не заинтересована в санкциях против "Росатома"

Болгария не готова поддержать санкции против "Росатома", поскольку они напрямую повлияют на атомную энергетику страны. Если необходимо, при рассмотрении ограничений, страна готова наложить на их введение вето.

"Болгария не может согласиться с санкциями в отношении атомной энергетики, потому что они напрямую повлияют на нашу атомную энергетику. Это недопустимо. Мы рассматриваем все возможные области, где возможны (дальнейшие санкции, - ред.). Но там, где на карту поставлены интересы, как в атомной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", - заявил президент Болгарии Румен Радев.

На вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в области ядерной энергетики, он сказал: "Если необходимо, мы наложим наше вето, да".