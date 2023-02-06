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Санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення з усіх міжнародних угод, - Єрмак

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 16:16
Санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення з усіх міжнародних угод, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Українські санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення компанії з Глобального договору та замороження всіх контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

Як підкреслив очільник Офісу президента, початок санкцій проти російської атомної галузі було закладено ще у листопаді минулого року документом групи Макфола-Єрмака. При цьому завдяки постійній роботі з партнерами Європаламент проголосував за відмову від російського уранового палива. Надалі планується введення санкцій проти "Росатому", які Україна вже запровадила 5 лютого.

Єрмак перелічив по пунктах те, що потрібно зробити:

  • заморозити будь-які нові контракти з "Росатомом" на послуги зі збагачення або переробки;
  • заморозити будь-які нові контракти на будівництво атомних електростанцій;
  • виключити "Росатом" з Глобального договору;
  • встановити контроль над інвестиціями "Росатома" у західних країнах з міркувань національної безпеки;
  • виключити "Росатом" з усіх міжурядових угод та угод щодо дослідницьких проєктів;
  • поставити за мету зменшити залежність від "Росатому" ядерних операторів.

"І ми це зробимо. Добити РФ - важлива мета, щоб перемогти у війні", - констатував очільник Офісу.

Вчора РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Крім того, ми писали, що експерт Юлія Павицька, дослідниця KSE Institute, яка бере участь у підготовці санкційних пропозицій у групі Єрмака-Макфола, оцінила масштаби можливих санкцій проти "Росатома".

Нагадаємо, раніше прем'єр України Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ ввести санкції проти "Росатому", оскільки ця компанія фінансує війну з Україною.

Також ми писали, що, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, зараз одним із головних завдань України є запровадження санкцій проти "Росатому".

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Росатом Андрій Єрмак
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