Санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення з усіх міжнародних угод, - Єрмак

Українські санкції проти "Росатома" мають передбачати виключення компанії з Глобального договору та замороження всіх контрактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал керівника Офіса президента України Андрія Єрмака.

Як підкреслив очільник Офісу президента, початок санкцій проти російської атомної галузі було закладено ще у листопаді минулого року документом групи Макфола-Єрмака. При цьому завдяки постійній роботі з партнерами Європаламент проголосував за відмову від російського уранового палива. Надалі планується введення санкцій проти "Росатому", які Україна вже запровадила 5 лютого.

Єрмак перелічив по пунктах те, що потрібно зробити:

заморозити будь-які нові контракти з "Росатомом" на послуги зі збагачення або переробки;

заморозити будь-які нові контракти на будівництво атомних електростанцій;

виключити "Росатом" з Глобального договору;

встановити контроль над інвестиціями "Росатома" у західних країнах з міркувань національної безпеки;

виключити "Росатом" з усіх міжурядових угод та угод щодо дослідницьких проєктів;

поставити за мету зменшити залежність від "Росатому" ядерних операторів.

"І ми це зробимо. Добити РФ - важлива мета, щоб перемогти у війні", - констатував очільник Офісу.