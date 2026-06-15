Готові бити "сьогодні ввечері": командувач ВПС Німеччини назвав цілі в РФ

Де вдарить НАТО: чотири цілі

У разі нападу Росії на будь-якого члена Альянсу під удар потраплять:

Калінінград - стратегічний ексклав Росії, з усіх боків оточений країнами НАТО;

- стратегічний ексклав Росії, з усіх боків оточений країнами НАТО; Кольський півострів - там Москва зосередила ядерну зброю;

- там Москва зосередила ядерну зброю; Санкт-Петербург - місце базування ключових військово-морських сил;

- місце базування ключових військово-морських сил; акваторія Чорного моря - де діє Чорноморський флот Росії.

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"Готові бити сьогодні ввечері"

Нойман заявив, що Люфтваффе готове діяти негайно.

"Якщо хтось зателефонує мені зараз і скаже, що у нас тут така ситуація, ми повинні бути готові зараз - і ми готові", - сказав він.

За його словами, у відповідь на агресію Німеччина задіє всі сили - власні й союзні по НАТО.

"Ми використаємо все, що маємо в Німеччині, у військово-повітряних силах, а також у НАТО, щоб захистити нашу країну, наші цінності, наше населення та наш союз", - додав командувач.

Нойман наголосив: в Альянсі немає "зон різної безпеки". Напад на Естонію матиме таку саму відповідь, як і удар по Лондону.

"Повинно бути чітко, що немає зон різної безпеки, що НАТО є НАТО, до останнього сантиметра", - заявив він.

Особливо це важливо для країн Балтії та Крайньої Півночі, де останнім часом фіксують ескалацію з боку Росії - атаки дронів та інші провокації.

Генерал-лейтенант Нойман нагадав: у разі збройного конфлікту Росія зіткнеться одразу з 32 повітряними силами країн-членів НАТО.