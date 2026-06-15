Готовы бить "сегодня вечером": командующий ВВС Германии назвал цели в РФ

В НАТО назвали конкретные цели на территории России, которые Альянс готов атаковать в ответ на агрессию.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил генерал-лейтенант Хольгер Нойман, командующий военно-воздушных сил Германии.
В случае нападения России на любого члена Альянса под удар попадут:
Нойман заявил, что Люфтваффе готово действовать немедленно.
"Если кто-то позвонит мне сейчас и скажет, что у нас здесь такая ситуация, мы должны быть готовы сейчас - и мы готовы", - сказал он.
По его словам, в ответ на агрессию Германия задействует все силы - собственные и союзные по НАТО.
"Мы используем все, что имеем в Германии, в военно-воздушных силах, а также в НАТО, чтобы защитить нашу страну, наши ценности, наше население и наш союз", - добавил командующий.
Нойман подчеркнул: в Альянсе нет "зон разной безопасности". Нападение на Эстонию будет иметь такой же ответ, как и удар по Лондону.
"Должно быть четко, что нет зон различной безопасности, что НАТО есть НАТО, до последнего сантиметра", - заявил он.
Особенно это важно для стран Балтии и Крайнего Севера, где в последнее время фиксируют эскалацию со стороны России - атаки дронов и другие провокации.
Генерал-лейтенант Нойман напомнил: в случае вооруженного конфликта Россия столкнется сразу с 32 воздушными силами стран-членов НАТО.
Напомним, ранее генерал НАТО Алексус Гринкевич в комментарии для Financial Times заявил, что Россия осознает неизбежность поражения в случае прямого столкновения с Альянсом.
По его словам, именно поэтому Кремль не решается на агрессию против стран Балтии.
Тем временем Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проводят совместные учения вблизи Сувалкского коридора - стратегического перешейка между Беларусью и Калининградом.
Маневры посвящены отработке быстрой защиты этого ключевого отрезка.