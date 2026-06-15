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Готовы бить "сегодня вечером": командующий ВВС Германии назвал цели в РФ

15:15 15.06.2026 Пн
2 мин
Куда именно ударит НАТО, если Россия решится на агрессию? Есть четыре возможные цели
aimg Елена Чупровская
Готовы бить "сегодня вечером": командующий ВВС Германии назвал цели в РФ Фото: НАТО ответит на агрессию немедленно (Getty Images)
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В НАТО назвали конкретные цели на территории России, которые Альянс готов атаковать в ответ на агрессию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph, об этом заявил генерал-лейтенант Хольгер Нойман, командующий военно-воздушных сил Германии.

Где ударит НАТО: четыре цели

В случае нападения России на любого члена Альянса под удар попадут:

  • Калининград - стратегический эксклав России, со всех сторон окруженный странами НАТО;
  • Кольский полуостров - там Москва сосредоточила ядерное оружие;
  • Санкт-Петербург - место базирования ключевых военно-морских сил;
  • акватория Черного моря - где действует Черноморский флот России.
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"Готовы бить сегодня вечером"

Нойман заявил, что Люфтваффе готово действовать немедленно.

"Если кто-то позвонит мне сейчас и скажет, что у нас здесь такая ситуация, мы должны быть готовы сейчас - и мы готовы", - сказал он.

По его словам, в ответ на агрессию Германия задействует все силы - собственные и союзные по НАТО.

"Мы используем все, что имеем в Германии, в военно-воздушных силах, а также в НАТО, чтобы защитить нашу страну, наши ценности, наше население и наш союз", - добавил командующий.

Нойман подчеркнул: в Альянсе нет "зон разной безопасности". Нападение на Эстонию будет иметь такой же ответ, как и удар по Лондону.

"Должно быть четко, что нет зон различной безопасности, что НАТО есть НАТО, до последнего сантиметра", - заявил он.

Особенно это важно для стран Балтии и Крайнего Севера, где в последнее время фиксируют эскалацию со стороны России - атаки дронов и другие провокации.

Генерал-лейтенант Нойман напомнил: в случае вооруженного конфликта Россия столкнется сразу с 32 воздушными силами стран-членов НАТО.

Напомним, ранее генерал НАТО Алексус Гринкевич в комментарии для Financial Times заявил, что Россия осознает неизбежность поражения в случае прямого столкновения с Альянсом.

По его словам, именно поэтому Кремль не решается на агрессию против стран Балтии.

Тем временем Литва, Польша и Франция с 16 по 26 июня проводят совместные учения вблизи Сувалкского коридора - стратегического перешейка между Беларусью и Калининградом.

Маневры посвящены отработке быстрой защиты этого ключевого отрезка.

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