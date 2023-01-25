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Могла вибухнути будь-якої хвилини. Поліцейські знайшли міну на узбіччі біля Снігурівки

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Україна, Середа 25 січня 2023 13:40
Могла вибухнути будь-якої хвилини. Поліцейські знайшли міну на узбіччі біля Снігурівки Фото: правоохоронці виявили та знешкодили протитанкову міну біля Снігурівки (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Миколаївські правоохоронці виявили протитанкову міну у стані бойового взводу. Її знайшли на узбіччі дороги до села Горохівське, до звільнення в ньому розташовувались окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета в Telegram.

"Поліцейські-вибухотехніки знешкодили знахідку на місці. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів він.

За його словами, до звільнення, у самому селі було розташування російських військ.

"Ці потвори, як завжди, залишили після себе, купу непотребу. Різноманітні снаряди, гранати та інші докази перебування окупантів на нашій землі виявили миколаївські правоохоронці", - додав Шайхет.

Як повідомлялось, вранці у середу, 25 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область. З артилерії ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.

Нагадаємо, 24 січня, у селищі Рибаківка Миколаївської області до узбережжя прибило ворожу міну.

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