Росіяни вранці завдали удару по Миколаївській області: що відомо
Вранці у середу, 25 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область. З артилерії ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вчора, 24 січня, о 14:23 і сьогодні вранці, 25 січня, о 06:45 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім.
Крім того, вчора ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Попадання зафіксовано відкритою територією.
Нагадаємо, вчора у селищі Рибаківка Миколаївської області до узбережжя прибило ворожу міну.
Також минулого тижня повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів на Кінбурнській косі (Миколаївська область) та ліквідували частину особового складу РФ.
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