Росіяни вранці завдали удару по Миколаївській області: що відомо

Вранці у середу, 25 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область. З артилерії ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.