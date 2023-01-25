ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вранці завдали удару по Миколаївській області: що відомо

Новость на русском →
Миколаївська область, Середа 25 січня 2023 08:54
Росіяни вранці завдали удару по Миколаївській області: що відомо Фото: росіяни вранці завдали удару по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці у середу, 25 січня, російські війська знову атакували Миколаївську область. З артилерії ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 24 січня, о 14:23 і сьогодні вранці, 25 січня, о 06:45 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім.

Крім того, вчора ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Попадання зафіксовано відкритою територією.

Нагадаємо, вчора у селищі Рибаківка Миколаївської області до узбережжя прибило ворожу міну.

Також минулого тижня повідомлялося, що Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів на Кінбурнській косі (Миколаївська область) та ліквідували частину особового складу РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна в Україні
NEWS
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон