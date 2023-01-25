Могла взорваться в любую минуту. Полицейские нашли мину на обочине возле Снигиревки
Николаевские правоохранители обнаружили противотанковую мину в состоянии боевого взвода. Ее нашли на обочине дороги в село Гороховское, до освобождения в нем располагались оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.
"Полицейские-взрывотехники обезвредили находку на месте. К счастью, никто не пострадал", - рассказал он.
По его словам, до освобождения в самом селе было расположение российских войск.
"Эти чудовища, как всегда, оставили после себя, кучу хлама. Разнообразные снаряды, гранаты и другие доказательства пребывания оккупантов на нашей земле обнаружили николаевские правоохранители", - добавил Шайхет.
Как сообщалось, утром в среду, 25 января, российские войска снова атаковали Николаевскую область. Из артиллерии враг обстрелял акваторию Очаковской общины.
Напомним, 24 января, в поселке Рыбаковка Николаевской области к побережью прибило вражескую мину.
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