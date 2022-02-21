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Готовий до всього. Українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 15:38
Готовий до всього. Українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання Готовий до всього. Українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання (Фото: Carl Court/Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

У Telegram з'явився анонімний бот "Готовий до всього". Його автори зібрали в одному місці рекомендації з підготовки громадян до надзвичайних ситуацій, а також правила дії у разі воєнного стану.

Що можна дізнатися у бота – читайте в матеріалі РБК-Україна з посиланням на "Готовий до всього".

У Telegram-боті є наступні розділи:

  • Як вижити цивільному
  • Іду захищати країну
  • Небезпечні ситуації
  • Інформаційна безпека
  • Що підготувати і купити
  • Джерела інформації бота

Telegram-бот створили на базі інформації з пам'ятки для сім'ї "Як діяти в кризовій ситуації", підготовленої волонтерською групою #миготові. Також автори використовували брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни" Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, радник для цивільного населення "Без паніки! Як вижити, боротися і перемогти під час бойових дій" і матеріали ЗМІ.

Раніше РБК-Україна писало, що українців попередили про нові кібератаки і назвали дату.

До цього РБК-Україна розповідало про найбільшу кібератаку в історії України.

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