Готовий до всього. Українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання
У Telegram з'явився анонімний бот "Готовий до всього". Його автори зібрали в одному місці рекомендації з підготовки громадян до надзвичайних ситуацій, а також правила дії у разі воєнного стану.
Що можна дізнатися у бота – читайте в матеріалі РБК-Україна з посиланням на "Готовий до всього".
У Telegram-боті є наступні розділи:
- Як вижити цивільному
- Іду захищати країну
- Небезпечні ситуації
- Інформаційна безпека
- Що підготувати і купити
- Джерела інформації бота
Telegram-бот створили на базі інформації з пам'ятки для сім'ї "Як діяти в кризовій ситуації", підготовленої волонтерською групою #миготові. Також автори використовували брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни" Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, радник для цивільного населення "Без паніки! Як вижити, боротися і перемогти під час бойових дій" і матеріали ЗМІ.
Раніше РБК-Україна писало, що українців попередили про нові кібератаки і назвали дату.
До цього РБК-Україна розповідало про найбільшу кібератаку в історії України.