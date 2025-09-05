UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Готівковий долар подешевшав після трьох місяців зростання, - НБУ

Фото: Курс долара в серпні впав на 0,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс готівкового долара перейшов до зниження. До цього протягом трьох місяців НБУ піднімав офіційний курс, від якого залежить готівковий ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в серпні 2025 року впав на 0,6% до 41,53 гривень.

За рік долар подорожчав лише на 10 копійок. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 45,8%.

Водночас зараз курс перебуває нижче рівня, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

 

Попит на валюту

Статистика НБУ свідчить, що українці в серпні збільшили купівлю доларів і євро в банках на 30% до 350 млн доларів. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року, коли він сягав 1 млрд доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ скоротив інтервенції в серпні на 21,5% до 2,696 млрд доларів.

У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ