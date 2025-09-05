Готівковий долар подешевшав після трьох місяців зростання, - НБУ

Курс готівкового долара перейшов до зниження. До цього протягом трьох місяців НБУ піднімав офіційний курс, від якого залежить готівковий ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).
За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в серпні 2025 року впав на 0,6% до 41,53 гривень.
За рік долар подорожчав лише на 10 копійок. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 45,8%.
Водночас зараз курс перебуває нижче рівня, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).
Статистика НБУ свідчить, що українці в серпні збільшили купівлю доларів і євро в банках на 30% до 350 млн доларів. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року, коли він сягав 1 млрд доларів.
На міжбанківському валютному ринку НБУ скоротив інтервенції в серпні на 21,5% до 2,696 млрд доларів.
У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).
Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.