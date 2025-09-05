ua en ru
НБУ пояснив падіння курсу долара за останній місяць

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 08:20
НБУ пояснив падіння курсу долара за останній місяць Фото: Курс долара впав через зниження попиту на валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2025 року ситуація на валютному ринку України залишилася стійкою. Долар та євро подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2025 року).

Як зазначили в НБУ, дія сезонних чинників у поєднанні із збереженням інтересу до гривневих інструментів сприяли зниженню в серпні чистого попиту на безготівковому сегменті. Це відобразилося в зменшенні сальдо інтервенцій НБУ до 2,7 млрд доларів.
НБУ пояснив падіння курсу долара за останній місяць

За даними НБУ, попит на готівкову валюту залишався близьким до рівня попереднього місяця.

Завдяки зниженню чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків обсяг інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти зменшився, а середні офіційні курси гривні до долара та до євро зміцнилися. Середній офіційний курс гривні до долара зміцнився на 0,8%, а до євро - на 1,5%.
НБУ пояснив падіння курсу долара за останній місяць

"НБУ продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень", - додали НБУ.

Падіння попиту

Нагадаємо, українці в серпні збільшили купівлю доларів і євро в банках. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.

Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 30% порівняно з липнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,499 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в серпні коливався близько рівня 41,50-41,60-гривень. У підсумку за місяць долар впав на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро впав за місяць впав на 20 копійок до 48,50 гривень.

У серпні 2025 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,696 млрд доларів. На 21,5% менше, ніж у липні (3,436 млрд доларів). З початку року НБУ продав на міжбанку 23,676 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 29,5 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

У серпні офіційний курс долара впав на 50 копійок до 41,26 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

