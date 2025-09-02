Українці збільшили купівлю доларів і євро в банках на 30%

Українці в серпні збільшили купівлю доларів і євро в банках. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.



Обсяг купівлі зріс на 30% порівняно з липнем. Загалом з початку року українці купили в банках 4,499 млрд доларів.



Курс долара в серпні

Курс долара на готівковому ринку в серпні коливався близько рівня 41,50-41,60-гривень. У підсумку за місяць долар впав на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро впав за місяць впав на 20 копійок до 48,50 гривень.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ і визначає, яким буде курс. На міжбанку курс здебільшого коливався близько рівня 41,20-41,45 грн/долар.

Протягом серпня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,21 до 41,79 гривень. У підсумку за місяць курс долара впав на 50 копійок з 41,76 до 41,26 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).