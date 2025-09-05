Готівковий долар подешевшав після трьох місяців зростання, - НБУ

Курс готівкового долара перейшов до зниження. До цього протягом трьох місяців НБУ піднімав офіційний курс, від якого залежить готівковий ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в серпні 2025 року впав на 0,6% до 41,53 гривень.

За рік долар подорожчав лише на 10 копійок. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 45,8%.

Водночас зараз курс перебуває нижче рівня, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

