Наличный доллар подешевел после трех месяцев роста, - НБУ

Курс наличного доллара перешел к снижению. До этого в течение трех месяцев НБУ поднимал официальный курс, от которого зависит наличный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в августе 2025 года упал на 0,6% до 41,53 гривен.

За год доллар подорожал всего на 10 копеек. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 45,8%.

При этом сейчас курс находится ниже уровня, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).



