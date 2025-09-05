Наличный доллар подешевел после трех месяцев роста, - НБУ
Курс наличного доллара перешел к снижению. До этого в течение трех месяцев НБУ поднимал официальный курс, от которого зависит наличный рынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в августе 2025 года упал на 0,6% до 41,53 гривен.
За год доллар подорожал всего на 10 копеек. А с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 45,8%.
При этом сейчас курс находится ниже уровня, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар).
Спрос на валюту
Статистика НБУ свидетельствует, что украинцы в августе увеличили покупку долларов и евро в банках на 30% до 350 млн долларов. Однако спрос на наличную валюту значительно ниже, чем в начале года, когда он достигал 1 млрд долларов.
На межбанковском валютном рынке НБУ сократил интервенции в августе на 21,5% до 2,696 млрд долларов.
В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).
Отметим, по данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара за 2024 год вырос на 11,2% до 42,07 гривен. За 2023 год курс вырос на 10,2%.