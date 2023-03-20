Готельний комплекс та квартири: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича

Суд України наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Зазначається, що рішення суду стосується:
Вартість арештованого майна становить майже 50 млн гривень.
"Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України", - пише пресслужба СБУ.
Під час обшуків у квартирі фігуранта виявлено:
Фото: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд наклав арешт на активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.
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