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Готельний комплекс та квартири: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича

Фото: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Суд України наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що рішення суду стосується:

  • елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;
  • квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;
  • двох паркомісць в столиці;
  • 5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Вартість арештованого майна становить майже 50 млн гривень.

"Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України", - пише пресслужба СБУ.

Під час обшуків у квартирі фігуранта виявлено:

  • 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;
  • понад 5,6 тис. набоїв;
  • мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Фото: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд наклав арешт на активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго.

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Служба безпеки України