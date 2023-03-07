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Суд арештував на 46 мільярдів частки у трьох ГЗК Ferrexpo, що належать Жеваго

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 13:50
Суд арештував на 46 мільярдів частки у трьох ГЗК Ferrexpo, що належать Жеваго Фото: мільярдер Костянтин Жеваго (zhevago info)
Автор: Наталія Гурковська

Київський госпсуд за позовом Фонду гарантування вкладів вирішив заарештувати активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Мова йде про відшкодування збитків банку на 46 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, відповідне рішення було ухвалене Господарським судом м. Києва за заявою Фонду про забезпечення позову.

"Ухвалюючи це рішення, суд врахував надані Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різні способи приховувати факт володіння належним йому майном, коштом якого у майбутньому може бути задоволено позовні вимоги Фонду до Костянтина Жеваго", - йдеться в повідомленні.

В результаті, суд наклав арешт на такі активи:

  • частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";
  • частина корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";
  • частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу ТОВ "БІЛАНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";

які опосередковано належать Костянтину Жеваго через FERREXPO AG.

Крім того, суд заборонив іншим пов`язаним з ним компаніям відчужувати вказані активи.

Нагадаємо, у липні 2021 року ДБР офіційно заявило, що Інтерпол опублікував червоне оповіщення щодо Жеваго. Прес-служба олігарха цю інформацію заперечувала.

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Константин Жеваго
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