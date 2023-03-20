Гостиничный комплекс и квартиры: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича

Суд Украины наложил арест на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Отмечается, что решение суда касается:
Стоимость арестованного имущества составляет около 50 млн гривен.
"В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины", - пишет пресс-служба СБУ.
Во время обысков в квартире фигуранта обнаружено:
Фото: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд наложил арест на активы собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.