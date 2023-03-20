Гостиничный комплекс и квартиры: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича

Отмечается, что решение суда касается:

элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тысячи м2;

квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;

двух паркомест в столице;

5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Стоимость арестованного имущества составляет около 50 млн гривен.

"В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время обысков в квартире фигуранта обнаружено:

13 единиц оружия, в том числе коллекционного;

свыше 5,6 тыс. патронов;

мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича (t.me/SBUkr)