Готельний комплекс та квартири: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича

Суд України наклав арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що рішення суду стосується: елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м2;

двох паркомісць в столиці;

5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Вартість арештованого майна становить майже 50 млн гривень. "Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України", - пише пресслужба СБУ. Під час обшуків у квартирі фігуранта виявлено: 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної;

понад 5,6 тис. набоїв;

мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності. Фото: СБУ арештувала майно керівника охорони Януковича (t.me/SBUkr)