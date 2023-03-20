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Гостиничный комплекс и квартиры: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича

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Понедельник 20 марта 2023 12:29
Гостиничный комплекс и квартиры: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича Фото: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Суд Украины наложил арест на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что решение суда касается:

  • элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тысячи м2;
  • квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;
  • двух паркомест в столице;
  • 5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.

Стоимость арестованного имущества составляет около 50 млн гривен.

"В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

Во время обысков в квартире фигуранта обнаружено:

  • 13 единиц оружия, в том числе коллекционного;
  • свыше 5,6 тыс. патронов;
  • мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд наложил арест на активы собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

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Служба безопасности Украины
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