Гостиничный комплекс и квартиры: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича
Суд Украины наложил арест на все имущество руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Отмечается, что решение суда касается:
- элитного гостиничного комплекса в Буковеле общей площадью более 1,2 тысячи м2;
- квартиры в центральном районе Киева общей площадью более 200 м2;
- двух паркомест в столице;
- 5 земельных участков общей площадью более 1 га, расположенных в столичном регионе, а также Ялте и Ивано-Франковской области.
Стоимость арестованного имущества составляет около 50 млн гривен.
"В настоящее время проверяется причастность их владельца к финансированию российских оккупационных группировок в войне против Украины", - пишет пресс-служба СБУ.
Во время обысков в квартире фигуранта обнаружено:
- 13 единиц оружия, в том числе коллекционного;
- свыше 5,6 тыс. патронов;
- мобильные телефоны, компьютеры, документы и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
Фото: СБУ арестовала имущество руководителя охраны Януковича (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что суд наложил арест на активы собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
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