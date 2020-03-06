Госводагентство предупредило о возможных ограничениях использования воды

Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды, если будет маловодие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что причиной этому является аномальные осень и зима 2019-2020 годов.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого в Госводагентства есть все законодательные основания. Так, статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья, права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования в том числе сбросы воды через плотины ГЭС", - говорится в сообщении.

В Госводагентстве отмечается, что в случае принятия таких мер приоритетность будет отдаваться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев.

Кроме того, заметим, что маловодие может привести к пересыханию малых водотоков.

Сегодня Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ в контексте таких неблагоприятных условий и выраженное маловодие согласовывала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

Напомним, в Украине резко обмелели реки и водохранилища из-за аномальной осени и зимы 2019-2020 годов. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек наблюдается низкая водность. Соответственно в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, маловодие может привести к пересыханию малых рек.

Как сообщалось, возможна засуха из-за недостатка воды в реках может стать серьезным вызовом для Украины.