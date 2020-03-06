Держводагентство попередило про можливі обмеження використання води

Державне агентство водних ресурсів України попередило про можливі обмеження прав водокористувачів у використанні води, якщо буде маловоддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що причиною цьому є аномальні осінь та зима 2019-2020 років.

"Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води. Для цього у Держводагентства є усі законодавчі підстави. Так, стаття 45 Водного кодексу України каже, що у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування в тому числі скиди води через греблі ГЕС", - йдеться у повідомленні.

У Держводагентстві наголошується, що у разі вживання таких заходів пріоритетність надаватиметься забезпеченню питних і побутових потреб українців.

Крім того, зауважимо, що маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.

Сьогодні Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ у контексті таких несприятливих умов та вираженого маловоддя узгоджувала відповідні режими роботи водосховищ у березні 2020 року.

Нагадаємо, в Україні різко обміліли річки і водосховища через аномальну осінь та зиму 2019-2020 років. За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність. Відповідно у цьому році на українських річках весняне водопілля буде відсутнє. Крім того, маловоддя може призвести до пересихання малих річок.

Як повыдомлялося, можлива засуха через нестачу води у річках може стати серйозним викликом для України.