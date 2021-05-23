Государственный терроризм. Польша вызвала посла Беларуси из-за посадки Ryanair

В Министерство иностранных дел Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и экстренной посадки самолета Rynair в аэропорту Минска.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий , передает издание PAP.

"Я попросил министра иностранных дел принять решительные меры в этом вопросе. Посла Беларуси в Варшаве немедленно вызвали в Министерство иностранных дел", - заявил он.

При этом ранее в Twitter, польский премьер заявил, что экстренная посадка самолета в Минске является актом государственного терроризма.

"Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - заявил Моравецкий.