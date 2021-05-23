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Государственный терроризм. Польша вызвала посла Беларуси из-за посадки Ryanair

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Варшава, Воскресенье 23 мая 2021 21:12
Государственный терроризм. Польша вызвала посла Беларуси из-за посадки Ryanair Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com/MorawieckiPL)
Автор: РБК-Украина

В Министерство иностранных дел Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и экстренной посадки самолета Rynair в аэропорту Минска.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает издание PAP.

"Я попросил министра иностранных дел принять решительные меры в этом вопросе. Посла Беларуси в Варшаве немедленно вызвали в Министерство иностранных дел", - заявил он.

При этом ранее в Twitter, польский премьер заявил, что экстренная посадка самолета в Минске является актом государственного терроризма.

"Я самым решительным образом осуждаю задержание Романа Протасевича белорусскими властями после захвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair. Это предосудительный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - заявил Моравецкий.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа потребовал отпустить журналиста. Также литовский лидер призвал НАТО и ЕС отреагировать на угрозу Беларуси международной гражданской авиации.

Как реагируют на ситуацию мировые лидеры - читайте в материале РБК-Украина.

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