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Державний ПриватБанк починає іпотечне кредитування під 10%

Новини » Економіка     25.06.2020 - 13:45
Державний ПриватБанк починає іпотечне кредитування під 10%
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кредит на житло можна буде отримати на 20 років з початковим внеском 30%

"ПриватБанк" з 1 липня 2020 року розпочинає іпотечне кредитування 9,99% річних. Кредити будуть видаватися в рамках державної програми "Доступне житло під 10%".

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, іпотеку можна буде отримати в "ПриватБанку" на термін до 20 років, а перший внесок позичальника складе від 30% вартості житла.

"В рамках пільгової програми українці зможуть придбати житло на вторинному ринку, так і квартири в новобудовах, введених в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками "ПриватБанку", пільговими умовами кредитування по програмі "Доступне житло під 10%", зможуть скористатися близько 300 тисяч українців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що він планує тиснути на банківську систему з метою зниження кредитів і знову обіцяв іпотеку під 10%.

У свою чергу заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок по іпотечних кредитах до 10% теоретично можливе, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ПриватБанккредитжильеипотека
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