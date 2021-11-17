Гостиный двор в Киеве станет общественным пространством
Гостиный двор в Киеве после реконструкции станет современным общественным пространством. Проект затрагивает не только ремонт здания, но и переосмысление пространства Контрактовой площади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры и информационной политики.
Сообщается, что министерство привлекает к разработке новой концепции реставраторов, архитекторов, урбанистов, историков и других экспертов. А по итогам проектного семинара будет представлена дорожная карта реставрации и развития Гостиного двора. В частности, будут проанализированы транспортные и человеческие потоки, типовые маршруты и т.д.
"В результате такого масштабного преобразования с участием государства и общественности Гостиный двор обретет новую жизнь и станет удобным и современным пространством для жителей и гостей столицы", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине сентября Минкульт говорил, что в Гостином дворе могут открыть многофункциональный центр художественных искусств.
До этого стало известно, что Фонд госимущества Украины передаст Гостиный двор Министерству культуры и информации.