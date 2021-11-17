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Гостинний двір в Києві стане громадським простором

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Київ, Середа 17 листопада 2021 18:18
Гостинний двір в Києві стане громадським простором Фото: Гостинний двір в Києві (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Сергей Новиков

Гостинний двір у Києві після реконструкції стане сучасним громадським простором. Проект зачіпає не тільки ремонт будівлі, а й переосмислення простору Контрактової площі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що Міністерство залучає до розробки нової концепції реставраторів, архітекторів, урбаністів, істориків та інших експертів. А за підсумками проектного семінару буде представлена дорожня карта реставрації та розвитку Гостинного двору. Зокрема, будуть проаналізовані транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо.

"В результаті такого масштабного перетворення за участю держави і громадськості Гостинний двір знайде нове життя і стане зручним і сучасним простором для жителів і гостей столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині вересня Мінкульт говорив, що в Гостинному дворі можуть відкрити багатофункціональний центр мистецтв.

До цього стало відомо, що Фонд держмайна України передасть Гостинний двір Міністерству культури та інформації.

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