Гостинний двір в Києві стане громадським простором
Гостинний двір у Києві після реконструкції стане сучасним громадським простором. Проект зачіпає не тільки ремонт будівлі, а й переосмислення простору Контрактової площі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства культури та інформаційної політики.
Повідомляється, що Міністерство залучає до розробки нової концепції реставраторів, архітекторів, урбаністів, істориків та інших експертів. А за підсумками проектного семінару буде представлена дорожня карта реставрації та розвитку Гостинного двору. Зокрема, будуть проаналізовані транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо.
"В результаті такого масштабного перетворення за участю держави і громадськості Гостинний двір знайде нове життя і стане зручним і сучасним простором для жителів і гостей столиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в середині вересня Мінкульт говорив, що в Гостинному дворі можуть відкрити багатофункціональний центр мистецтв.
До цього стало відомо, що Фонд держмайна України передасть Гостинний двір Міністерству культури та інформації.