Гостиный двор в Киеве будут реставрировать: что может появиться в этом здании
Гостиный двор в Киеве может стать многофункциональным центром искусств. Но это будет уже после противоаварийных работ и реставрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
По его словам, на фасад памятника культуры национального значения уже натянута защитная сетка, полиция взяла объект под охрану. После технического обследования проведут противоаварийные работы и реставрацию.
"Мы уже говорили с кураторами, которые занимаются культурным наследием. Они считают, что лучшим применением для Гостиного двора будет многофункциональный художественный центр, где, в частности, найдутся места и для реализации задумок наших мастеров народных художественных промыслов", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины передаст Гостиный двор Министерству культуры и информации.