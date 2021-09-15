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Гостиный двор в Киеве будут реставрировать: что может появиться в этом здании

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Киев, Среда 15 сентября 2021 12:15
Гостиный двор в Киеве будут реставрировать: что может появиться в этом здании Фото: Гостиный двор в Киеве (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Илона Свиридова

Гостиный двор в Киеве может стать многофункциональным центром искусств. Но это будет уже после противоаварийных работ и реставрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

По его словам, на фасад памятника культуры национального значения уже натянута защитная сетка, полиция взяла объект под охрану. После технического обследования проведут противоаварийные работы и реставрацию.

"Мы уже говорили с кураторами, которые занимаются культурным наследием. Они считают, что лучшим применением для Гостиного двора будет многофункциональный художественный центр, где, в частности, найдутся места и для реализации задумок наших мастеров народных художественных промыслов", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины передаст Гостиный двор Министерству культуры и информации.

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Киев Министерство культуры
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