Гостиный двор на киевском Подоле передадут Минкульту: названа дата
Фонд госимущества Украины (ФГИУ) передаст Министерству культуры и информации Гостиный двор в Киеве. Решение принято после заседания комиссии по передаче памятников государственного значения.
Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры в Facebook.
Отмечается, что 17 июня прошло заседание комиссии по передаче памятников государственного значения, в состав которой вошли представители Минкультуры и ФГИУ.
"Сегодня, 18 июня, комиссия провела тщательный обзор объекта и приняла решение, что передача Гостиного двора руководству Минкультуры состоится 29 июня", - уточняется в сообщении ведомства.
После завершения процедуры передачи начнется разработка проектной документации и первые работы по сохранению исторического здания.
Напомним, 17 марта под Кабмином прошла акция протеста с требованием передать Гостиный двор в распоряжение Киева.
Отметим, в феврале 2021 года депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады столицы.
Гостиный двор - памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактовой площади (на Подоле) в Киеве. Возведен в 1809 году вместо старого двора (1760-е годы, архитектор Иван Григорович-Барский).