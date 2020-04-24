Гость из прошлого: как у Зеленского хотят договориться с МВФ и зачем ему Саакашвили

В правительстве может появиться новая должность – вице-премьер-министра по реформам. Владимир Зеленский видит в этом кресле бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Он уже встретился с фракцией "Слуга народа" и рассказал, что будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом (МВФ). Часть депутатов весьма скептично настроена к этой кандидатуре. Саакашвили припоминают прошлый заход в украинскую власть, который закончился протестами в центре Киева и его депортацией.

За шаг до транша

Верховная рада в пятницу, 24 апреля, разблокировала подписание закона об изменениях в регламент. Документ должен помочь парламенту в борьбе с "законодательным спамом". Теперь, если к законопроекту подается больше 500 поправок, профильный комитет решает какие из них попадут на голосование в сессионный зал. Каждая фракция и группа может настоять на рассмотрении еще пяти правок, внефракционные депутаты – одной.

Для нового соглашения с МВФ Рада должна принять закон о банках, который нивелирует попытки Игоря Коломойского вернуть контроль над ПриватБанком. Ко второму чтению этого документа группа депутатов подала рекордных 16,6 тысяч правок. Большинство замечаний внесли парламентарии, которых считают лояльными к Коломойскому. Рассмотрение всех поправок в условиях карантина заблокировало бы работу Верховной рады на долгие месяцы.

На помощь пришел забытый законопроект об изменениях в регламент. Оппозиция выступила против этого документа, так как он существенно урезает ее возможности влиять на решения монобольшинства, да и голос одного депутата теперь весит намного меньше. Тем не менее "Слуга народа" и ее ситуативные союзники смогли набрать необходимые голоса, даже несмотря на противодействие "группы Коломойского".

По информации РБК-Украина, президент Зеленский высказал претензии к руководству своей фракции, почему документ не был принят ранее, но публично в эту историю решил не вмешиваться. Необходимости "наказывать" депутатов, которые саботируют "антиколомойский" законопроект, на Банковой пока также не видят. Хотя "Слуга народа" все же приняла определенные меры: руководство фракции создало новые партийные чаты, в которые "бунтовщиков" не пригласили.

В СН пообещали, что изменения в регламент будут действовать временно. По сути, их основная цель – оперативно проголосовать за банковский законопроект. Уже в понедельник финансовый комитет планирует закончить рассмотрение всех поправок. Сейчас депутатский корпус должен собрать 150 подписей для запуска специальной процедуры и проголосовать за нее 226 голосами.

По словам народного депутата из "Слуги народа" Александра Качуры, в Раде еще не начинали сбор подписей для запуска сокращенной процедуры рассмотрения "антиколомойского" закона.

"Это невозможно пока сам законопроект не вступит в силу. Чтобы начать сбор подписей, аппарат Верховной рады должен выдать специальные бланки. Пока что у них нет законных оснований, какой статьей они могут руководствоваться", – пояснил РБК-Украина парламентарий.

Технически запустить специальную процедуру и разблокировать новый транш от МВФ Рада может уже на следующей неделе. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что для этого парламент вновь соберется на внеочередное заседание "в четверг или пятницу".

Дальше профильному комитету понадобится еще два дня, чтобы собрать от фракций, групп и внефракционных депутатов те поправки, на которых они будут настаивать, а также – чтобы подготовить окончательный перечень поправок, которые будут вынесены в зал. Отталкиваясь от этих сроков, в "Слуге народа" прогнозируют, что Рада сможет принять банковский закон в течение ближайших двух недель. Такие же временные рамки назвал сегодня и глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Главный по МВФ

В рамках новой программы Украина планирует получить от Международного валютного фонда в общей сложности 8 млрд долларов за три года, из них 2 млрд сразу поступят в государственный бюджет для борьбы с коронавирусом. Президент говорит, что вместе с деньгами от других доноров международная финансовая помощь составит около 10 млрд долларов.

Сотрудничество с МВФ – это возможность удержаться на плаву во время глобального кризиса, хороший сигнал для инвесторов и партнеров. Но есть и другой вопрос: до конца года Украина должна выплатить по долговым обязательства около 5 млрд долларов, пик платежей приходится на май и сентябрь.

В минувшую среду стало известно, что Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили занять новую должность в правительстве, без портфеля – вице-премьер-министра по реформам. Консультации по этому вопросу длились и раньше, но Банковая и сам Саакашвили подтвердили их факт только после того, как в "Слуге народа" рассказали, что бывший президент Грузии придет на заседание фракции в пятницу утром. Он должен заняться переговорами с МВФ.

"Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ. Украине нужно гораздо больше помощи, чем она получает. В Украине должны быть те линии, которые позволят сохранить интересы Украины, а не частные интересы кого-то. В том числе в этих переговорах", – отметил сам Саакашвили.

Изначально предполагалось, что назначить его на новую должность могут уже в пятницу на втором внеочередном заседании. Однако позже в команде Зеленского решили повременить с этим вопросом и отложить его, предварительно, на следующую неделю.

Перспективы получить в руководстве Кабмина крайне амбициозного и темпераментного политика с неоднозначной репутацией пришлись по душе далеко не всем депутатам. По словам нескольких собеседников в монобольшинстве, многие члены их фракции против этого назначения, а потому до голосования дело может и вовсе не дойти.

"Голосование за Саакашвили может состояться либо на следующем пленарном заседании, либо, второй вариант, никогда. Это – если не будет поддержки внутри фракции и Верховной рады. Я уважаю его реформаторский опыт, но считаю, что лучше, если бы он стал советником президента. На той должности, на которую претендует Саакашвили, он все равно не сможет реализовать запланированное – у него не будет таких полномочий", – сказал РБК-Украина Александр Качура.

Нужно отметить, что сам по себе формат переговоров вице-премьера с МВФ достаточно нетипичен. В переговорном процессе задействованы представители разных министерств и ведомств, тогда как вице-премьер, по сути, ничего не возглавляет. К тому же подпись под меморандумом с Фондом ставит премьер, президент, глава НБУ и министр финансов, который, как правило, и координирует все подготовительную работу с кредитором.

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан (СН) отметил, что после пятничной встречи с Саакашвили у фракции все еще осталось немало вопросов. По его словам, эта встреча длилась более часа. На ней бывший президент Грузии рассказывал депутатам о своем видения сотрудничества Украины с МВФ, дерегуляции и реформирования таможни.

"По состоянию на сегодня, насколько я вижу, однозначной поддержки этой кандидатуры нет. Лично для меня главный вопрос о том, какие именно направления он будет реформировать как вице-премьер по реформам, по-прежнему остается открытым. Ответ, как вице-премьер сможет координировать реформы очень и очень широкого круга вопросов, я для себя также пока не получил", – рассказал изданию Мокан.

По словам еще одного присутствующего на встрече, у Саакашвили спросили что-то в духе "сколько времени уйдет, прежде чем он начнет называть представителей новой власти барыгами". "Он ответил, что, мол, "барыги" – это закреплено за Порошенко и его командой. А для нас, дескать, придумает что-то новое", – пересказал суть беседы один из народных депутатов.

Снова в строю

Также возник вопрос, как потенциальный вице-премьер сработается с Арсеном Аваковым – их перепалка в декабре 2015 года на Нацсовете реформ закончилась тем, что глава МВД бросил в своего визави стаканом с криком "Убирайся из моей страны!".

Сам Саакашвили после встречи с фракцией заявил, что конфликта с Аваковым у него сейчас нет. В пресс-службе министра внутренних дел РБК-Украина сказали, что он "вряд ли сможет найти время", чтобы прокомментировать этот вопрос. "Нужно как-то оживить Кабмин. С Аваковым топор войны у него зарыт, будем надеяться", – рассказал источник издания в команде Зеленского.

Назначение Саакашвили могло бы очень усилить правительство, но "никто не будет никого ломать через колено", отметил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Очень пламенными были его выступления перед фракцией. Возможно, за выходные ему удастся больше убедить в свою пользу депутатов. Мы пока еще предметно не узнавали, сколько выступает за, а сколько – против. Если это кадровое предложение будет рассматриваться на следующей неделе в Верховной раде, будем тогда уже считать голоса", – прокомментировал Корниенко результаты "смотрин" потенциального вице-премьера.

Почти пять лет назад бывший президент Грузии получил украинское гражданство и возглавил Одесскую ОГА. Изначально Саакашвили говорил, что у него нет политических амбиций в Украине и рано или поздно он вернется на родину. Для команды Петра Порошенко он стал своеобразным медийным тараном против оппонентов. Саакашвили резко критиковал экс-премьера Арсения Яценюка и олигарха Игоря Коломойского – последнего даже пообещал посадить.

Но изначально выглядело так, что на этой должности ему тесновато, глобальные вопросы борьбы с коррупцией и быстрых реформ просто не входили в компетенцию главы ОГА. Саакашвили покинул свое кресло, выступил против Порошенко и таки начал собственную политическую игру. Дальше было лишение гражданства, прорыв государственной границы, массовые акции, а иногда и стычки в центре Киева, палаточный городок под Радой, практически обвинения в госизмене и принудительная депортация.

В Украину Саакашвили смог вернуться только после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. По прилету в аэропорту "Борисполь" он заявил, что приехал "не кому-то мстить, не кого-то наказывать, не что-то разрушать, вернулся чтобы строить". Спустя год президент предложил ему такую возможность. На встрече с фракцией СН Саакашвили сказал, что "в этот раз не будет таким скандальным, потому что "каламутить воду во время шторма не стоит".

Как именно он намерен строить отношения с МВФ и стоит ли ожидать каких-то перемен в этом направлении за шаг до нового соглашения пока неясно. Сам он сказал, что выступает за сотрудничество и интеграцию, "но на условиях Украины". Пока Рада колеблется стоит ли назначать Саакашвили вице-премьером, Грузия уже заявила, что этот шаг может осложнить отношения между странами, ведь там он находится в розыске.

Интересно, что депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого принято относить к орбите Игоря Коломойского, в эфире одного из телеканалов поддержал назначение Саакашвили. Нардеп также предположил, что через пару месяцев он может занять кресло премьер-министра. Но не факт, что даже эта должность отвечает амбициям экс-президента Грузии, учитывая его прошлое в Украине.