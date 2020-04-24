Гість з минулого: як у Зеленського хочуть домовитися з МВФ і навіщо йому Саакашвілі

В уряді може з'явитися нова посада – віце-прем'єр-міністра з реформ. Володимир Зеленський бачить в цьому кріслі колишнього президента Грузії і екс-главу Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. Він вже зустрівся з фракцією "Слуга народу" і розповів, що буде займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Частина депутатів вельми скептично налаштована до цієї кандидатури. Саакашвілі пригадують минулий захід в українську владу, який закінчився протестами в центрі Києва і його депортацією.

За крок до траншу

Верховна рада у п'ятницю, 24 квітня, розблокувала підписання закону про зміни до регламенту. Документ повинен допомогти парламенту в боротьбі з "законодавчим спамом". Тепер, якщо до законопроекту подається більше 500 поправок, профільний комітет вирішує, які з них потраплять на голосування в сесійний зал. Кожна фракція і група може наполягти на розгляді ще п'яти правок, позафракційні депутати – одного.

Для нової угоди з МВФ Рада повинна прийняти закон про банки, який нівелює спроби Ігоря Коломойського повернути контроль над ПриватБанком. До другого читання цього документа група депутатів подала рекордних 16,6 тисяч правок. Більшість зауважень внесли парламентарі, яких вважають лояльними до Коломомойського. Розгляд всіх поправок в умовах карантину заблокував би роботу Верховної ради на довгі місяці.

На допомогу прийшов забутий законопроект про зміни до регламенту. Опозиція виступила проти цього документа, оскільки він істотно обмежує її можливості впливати на рішення монобільшості, та й голос одного депутата тепер важить набагато менше. Тим не менш "Слуга народу" та її ситуативні союзники змогли набрати необхідні голоси, навіть незважаючи на протидію "групи Коломойського".

За інформацією РБК-Україна, президент Зеленський висловив претензії до керівництва своєї фракції, чому документ не був прийнятий раніше, але публічно в цю історію вирішив не втручатися. Необхідності "карати" депутатів, які саботують "антиколомойський" законопроект, на Банковій поки також не бачать. Хоча "Слуга народу" все ж прийняла певні заходи: керівництво фракції створило нові партійні чати, в які "бунтівників" не запросили.

СН пообіцяли, що зміни до регламенту будуть діяти тимчасово. По суті, їх основна мета – оперативно проголосувати за банківський законопроект. Вже в понеділок фінансовий комітет планує закінчити розгляд всіх поправок. Зараз депутатський корпус повинен зібрати 150 підписів для запуску спеціальної процедури і проголосувати за неї 226 голосами.

За словами народного депутата зі "Слуги народу" Олександра Качури, в Раді ще не починали збір підписів для запуску скороченої процедури розгляду "антиколомойського" закону.

"Це неможливо поки сам законопроект не набере чинності. Щоб почати збір підписів, апарат Верховної ради повинен видати спеціальні бланки. Поки що у них немає законних підстав, якою статтею вони можуть керуватися", – пояснив РБК-Україна парламентар.

Технічно запустити спеціальну процедуру і розблокувати новий транш від МВФ Рада може вже наступного тижня. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив, що для цього парламент знову збереться на позачергове засідання "в четвер або п'ятницю".

Далі профільному комітету знадобиться ще два дні, щоб зібрати від фракцій, груп та позафракційних депутатів ті поправки, на яких вони будуть наполягати, а також – щоб підготувати остаточний перелік поправок, які будуть винесені в зал. Відштовхуючись від цих строків, у "Слузі народу" прогнозують, що Рада зможе прийняти банківський закон протягом найближчих двох тижнів. Такі ж часові рамки назвав сьогодні і голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Головний по МВФ

У рамках нової програми Україна планує отримати від Міжнародного валютного фонду в загальному 8 млрд доларів за три роки, з них 2 млрд одразу надійдуть в державний бюджет для боротьби з коронавірусом. Президент каже, що разом з грошима від інших донорів міжнародна фінансова допомога складе близько 10 млрд доларів.

Співпраця з МВФ – це можливість втриматися на плаву під час глобальної кризи, хороший сигнал для інвесторів і партнерів. Але є й інше питання: до кінця року Україна повинна виплатити за борговими зобов'язання близько 5 млрд доларів, пік платежів припадає на травень і вересень.

В минулу середу стало відомо, що Володимир Зеленський запропонував Михайлу Саакашвілі зайняти нову посаду в уряді, без портфеля – віце-прем'єр-міністра з реформ. Консультації з цього питання тривали і раніше, але Банкова і сам Саакашвілі підтвердили факт їх тільки після того, як у "Слузі народу" розповіли, що колишній президент Грузії прийде на засідання фракції в п'ятницю вранці. Він повинен зайнятися переговорами з МВФ.

"Президент мені доручив займатися переговорами з МВФ. Україні потрібно набагато більше допомоги, ніж вона отримує. В Україні повинні бути ті лінії, які дозволять зберегти інтереси України, а не приватні інтереси когось. У тому числі в цих переговорах", – зазначив сам Саакашвілі.

Спочатку передбачалося, що призначити його на нову посаду можуть уже в п'ятницю на другому позачерговому засіданні. Проте пізніше в команді Зеленського вирішили почекати з цим питанням і відкласти його, попередньо на наступний тиждень.

Перспективи отримати в керівництві Кабміну вкрай амбітного і темпераментного політика з неоднозначною репутацією припали до душі далеко не всім депутатам. За словами кількох співрозмовників у монобільшості, багато членів їх фракції проти цього призначення, а тому до голосування справа може взагалі не дійти.

"Голосування за Саакашвілі може відбутися або на наступному пленарному засіданні, або, другий варіант, ніколи. Це – якщо не буде підтримки всередині фракції та Верховної ради. Я поважаю його реформаторський досвід, але вважаю, що краще, якби він став радником президента. На тій посаді, на яку претендує Саакашвілі, він все одно не зможе реалізувати заплановане – у нього не буде таких повноважень", – сказав РБК-Україна Олександр Качура.

Треба відзначити, що сам по собі формат переговорів віце-прем'єра з МВФ досить нетиповий. У переговорному процесі задіяні представники різних міністерств і відомств, тоді як віце-прем'єр, по суті, нічого не очолює. До того ж підпис під меморандумом з Фондом ставить прем'єр, президент, глава НБУ і міністр фінансів, який, як правило, і координує всі підготовчу роботу з кредитором.

Представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан (СН) зазначив, що після п'ятничної зустрічі з Саакашвілі у фракції все ще залишилося чимало питань. За його словами, ця зустріч тривала більше години. На ній колишній президент Грузії розповідав депутатам про своє бачення співпраці України з МВФ, дерегуляції та реформування митниці.

"Станом на сьогодні, наскільки я бачу, однозначної підтримки цієї кандидатури немає. Особисто для мене головне питання про те, які саме напрями він буде реформувати як віце-прем'єр з реформ, як і раніше залишається відкритим. Відповідь, як віце-прем'єр зможе координувати реформи дуже і дуже широкого кола питань, я для себе поки не отримав", – розповів виданню Мокан.

За словами ще одного присутнього на зустрічі, у Саакашвілі запитали щось в дусі "скільки часу піде, перш ніж він почне називати представників нової влади баригами". "Він відповів, що, мовляв, "бариги" – це закріплене за Порошенком і його командою. А для нас, мовляв, придумає щось нове", – переказав суть бесіди один з народних депутатів.

Знову в строю

Також виникло питання, як потенційний віце-прем'єр спрацюється з Арсеном Аваковим – їх перепалка в грудні 2015 року на Нацраді реформ закінчилася тим, що глава МВС кинув у свого візаві склянкою з криком "Забирайся з моєї країни!".

Сам Саакашвілі після зустрічі з фракцією заявив, що конфлікту з Аваковим у нього зараз немає. У прес-службі міністра внутрішніх справ РБК-Україна сказали, що він "навряд чи зможе знайти час", щоб прокоментувати це питання. "Потрібно якось пожвавити Кабмін. З Аваковим сокира війни у нього зарита, будемо сподіватися", – розповіло джерело видання в команді Зеленського.

Призначення Саакашвілі могло б посилити уряд, але "ніхто не буде нікого ламати через коліно", зазначив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Дуже полум'яними були його виступи перед фракцією. Можливо, за вихідні йому вдасться більше переконати на свою користь депутатів. Ми поки ще предметно не дізнавалися, скільки виступає за, а скільки – проти. Якщо ця кадрове пропозиція буде розглядатися на наступному тижні у Верховній раді, будемо тоді вже рахувати голоси", – прокоментував Корнієнко результати "оглядин" потенційного віце-прем'єра.

Майже п'ять років тому колишній президент Грузії отримав українське громадянство і очолив Одеську ОДА. Спочатку Саакашвілі говорив, що у нього немає політичних амбіцій в Україні і рано чи пізно він повернеться на батьківщину. Для команди Петра Порошенка він став своєрідним медійним тараном проти опонентів. Саакашвілі різко критикував екс-прем'єра Арсенія Яценюка і олігарха Ігоря Коломойського – останнього навіть пообіцяв посадити.

Але спочатку виглядало так, що на цій посаді йому затісно, глобальні питання боротьби з корупцією і швидких реформ просто не входили в компетенцію голови ОДА. Саакашвілі залишив своє крісло, виступив проти Порошенка і таки почав власну політичну гру. Далі було позбавлення громадянства, прорив державного кордону, масові акції, а іноді і сутички в центрі Києва, наметове містечко під Радою, практично звинувачення у державній зраді і примусова депортація.

В Україну Саакашвілі зміг повернутися тільки після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. По прильоту в аеропорту "Бориспіль" він заявив, що приїхав "не комусь мстити, не когось карати, не щось руйнувати, повернувся, щоб будувати". Через рік президент запропонував йому таку можливість. На зустрічі з фракцією СН Саакашвілі сказав, що "в цей раз не буде таким скандальним, тому що "каламутити воду під час шторму не варто".

Як саме він має намір будувати відносини з МВФ і чи варто очікувати якихось змін у цьому напрямку за крок до нової угоди поки невідомо. Сам він сказав, що виступає за співпрацю та інтеграцію, "але на умовах України". Поки Рада коливається чи варто призначати Саакашвілі віце-прем'єром, Грузія вже заявила, що цей крок може ускладнити відносини між країнами, адже там він перебуває в розшуку.

Цікаво, що депутат "Слуги народу" Олександр Дубинський, якого прийнято відносити до орбіти Ігоря Коломойського, в ефірі одного з телеканалів підтримав призначення Саакашвілі. Нардеп також припустив, що через пару місяців він може зайняти крісло прем'єр-міністра. Але не факт, що навіть ця посада відповідає амбіціям екс-президента Грузії, враховуючи його минуле в Україні.