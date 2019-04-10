Госстат зафиксировал снижение цен производителей промпродукции

Цены производителей промышленной продукции в марте 2019 года по сравнению с февралем снизились на 1,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к марту 2018 года) цены выросли на 8,9%.

С начала года (за январь-март) оптовые цены повысились на 1,0%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 0,4%, в перерабатывающей промышленности снизились на 0,6%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 4,3%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем снизились на 0,4%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены выросли на 14,2%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.