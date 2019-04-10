Держстат зафіксував зниження цін виробників промпродукції

Ціни виробників промислової продукції в березні 2019 року порівняно з лютим знизилися на 1,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня 2018 року) ціни зросли на 8,9%.

З початку року (за січень-березень) оптові ціни підвищилися на 1,0%, в т. ч. у добувній промисловості і розроблення кар'єрів зросли на 0,4%, у переробній промисловості знизилися на 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 4,3%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції у грудні 2018 року порівняно з листопадом знизилися на 0,4%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.