Госстат зафиксировал рост розничного товарооборота за 2018 год

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наибольший рост зафиксирован в Луганской и Донецкой областях

Оборот розничной торговли в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 6,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, оборот розничной торговли в декабре 2018 года по сравнению декабрем прошлого года вырос на 4,9%.

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"Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Луганской (на 26,8%), Донецкой (на 14,2%), Закарпатской (на 12,7%), Полтавской (на 12,3%) и Винницкой (на 11,1%) областях", - говорится в сообщении Госстата.

Отметим, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Напомним, 61% предприятий розничной торговли ожидали роста цен в IV квартале 2018 года, 37% - сохранение цен на текущем уровне и лишь 2% - уменьшение цен. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственной службой статистики.