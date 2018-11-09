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Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен в IV квартале, - Госстат

Новости » Финансы    09.11.2018 - 14:31
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)
Иллюстративное фото (sfs.gov.ua)

Госстат обнародовал ожидания предпринимателей в IV квартале 2018 года

Индикатор деловой уверенности в розничной торговле в IV квартале повысился по сравнению с III кварталом 2018 года на 3,6 п.п. и составил плюс 14,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса 689 предприятий, проведенного Государственной службой статистики.

Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен в IV квартале, - Госстат

По данным опроса, 61% ожидают роста цен в IV квартале 2018 года, 37% - сохранения цен на текущем уровне и лишь 2% - снижения цен.

В то же время, ожидания роста цен среди предпринимателей немного меньше, чем в IV квартале 2017 года и в I квартале 2018 года.

Предприятия розничной торговли ожидают умеренного роста цен в IV квартале, - Госстат

Индикатор рассчититан в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда,

Напомним, что по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 5,6%. В годовом измерении (до сентября 2017 года) инфляция снизилась до 8,9%. Отметим, что в течение прошлых четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле - дефляция 0,7%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

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