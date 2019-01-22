Держстат зафіксував зростання роздрібного товарообігу за 2018 рік

Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксоване у Луганській та Донецькій областях

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в порівнянних цінах зріс на 6,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, оборот роздрібної торгівлі у грудні 2018 року порівняно груднем минулого року зріс на 4,9%.

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"Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі у 2018 році порівняно з 2017 роком спостерігався в Луганській (на 26,8%), Донецькій (на 14,2%), Закарпатській (на 12,7%), Полтавській (на 12,3%) та Вінницькій (на 11,1%) областях", - йдеться в повідомленні Держстату.

Відзначимо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Нагадаємо, 61% підприємств роздрібної торгівлі очікували зростання цін у IV кварталі 2018 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін. Про це свідчать дані опитування, проведеного Державною службою статистики.