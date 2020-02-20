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Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики Украины

Новости » Экономика     20.02.2020 - 16:32
Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики Украины
Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

Грузооборот в январе упал более чем на 20%

В январе 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 20,8 млрд ткм, что на 20,7% меньше объема января 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, предприятиями транспорта перевезено 44,0 млн тонн грузов, что на 12,3% меньше от объемов января 2019 года.

Госстат зафиксировал обвал еще в одной отрасли экономики Украины

www.ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Кроме того, в начале нового года Госстат зафиксировал падение и в сельском хозяйстве. В январе 2020 года производство сельскохозяйственной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,7%.

Как сообщало РБК-Украина, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в январе 2020 года снизился на 8,3 п. до отметки 40,3 п. Таким образом, деловые ожидания ухудшаются четыре месяца подряд - с октября 2019 года. За этот период значение индекса опустилось ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.

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