Украинцы в прошлом году стали больше летать и меньше ездить на поездах

Фото: аэропорт (РБК-Украина)

За год число пассажиров поездов сократилось на 1,9%, пассажиров самолетов - выросло на 8,8%

В 2019 году всеми видами транспорта Украины выполнен пассажирооборот в объеме 107,9 млрд пассажиро-километров, что на 3,3% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, услугами пассажирского транспорта воспользовалось 4262,4 млн пассажиров, что на 5,0% меньше, чем год назад.

Наибольший рост зафиксирован в авиационном транспорте Украины: за 2019 год пассажирооборот вырос на 16,1% до 30058,6 млн пассажиро-километров, а количество пассажиров увеличилось на 8,8% до 13,6 млн.

В железнодорожном транспорте пассажирооборот сохранился на уровне 28680,8 млн пассажиро-километров, однако количество пассажиров сократилось на 1,9% до 155,0млн.

ukrstat.gov.ua

Напомним, по данным, Государственной авиационной службы Украины, пассажиропотоки через аэропорты Украины за 2019 год выросли в сравнении с предыдущим 2018 годом на 18,5% и составили 24,3 млн человек в т.ч. в международном сообщении - на 19,8% и составили 22,0 млн человек.

Отметим, в 2018 году самый большой рост зафиксирован в авиационном транспорте Украины: за 2018 год количество пассажиров увеличилось на 17% до 12,4 млн, а пассажирооборот вырос на 25% до 25432,6 млн пассажиро-километров.