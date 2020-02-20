Держстат зафіксував обвал ще в одній галузі економіки України

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вантажообіг у січні впав більш ніж на 20%

У січні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 20,8 млрд ткм, що на 20,7% менше обсягу січня 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, підприємствами транспорту перевезено 44,0 млн тонн вантажів, що на 12,3% менше від обсягів січня 2019 року.

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Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

Крім того, на початку нового року Держстат зафіксував падіння і у сільському господарстві. У січні 2020 року виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%.

Нагадаємо, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п. Таким чином, ділові очікування погіршуються чотири місяці поспіль - з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.