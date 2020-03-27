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Зарплаты украинцев в феврале продолжали расти

Новости » Экономика     27.03.2020 - 16:00
Зарплаты украинцев в феврале продолжали расти
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В феврале средняя зарплата поднялась до 10,85 тыс. грн, но так и не достигла максимального уровня июля 2019 года

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2020 года составила 10847 грн, что на 15,0% больше по сравнению февралем 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в феврале 2020 года к февралю прошлого года выросла на 12,2%.

Зарплаты украинцев в феврале продолжали расти

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 16447 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 8384 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 21606 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7471 грн и "Временное размещения и организация питания" - 7411 грн.

Отметим, средняя заплата достигла максимума в июле 2019 года (10971 грн), после чего наметилась тенденция к снижению зарплат. При этом декабрь не является показательным месяцем, поскольку в этом месяце выплачиваются премии.

Напомним, государственный бюджет на 2020 год рассчитан по реалистическому Сценарию 1 Минэкономики, согласно которому экономика вырастет на 3,7%. Согласно прогнозу, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году. При этом в 2018 году рост составил 12,5%.

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