Держстат зафіксував у березні різке зростання зарплат українців

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Нараховані зарплати українців досягли максимуму

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у березні 2020 року до березня минулого року зросла на 9,3%.

Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві - 17990 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 8285 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 10000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Інформація та телекомунікації" - 23303 грн, найнижчу - "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 5648 грн, де зарплати за місяць впали на 23,8%.

Нагадаємо, згідно з новим макропрогнозу уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата у 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, зріс за березень на 14,3% з 24,56 грн/долар до 28,06 грн/долар.