Госстат ухудшил оценку падения экономики Украины в начале 2021 года

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП составил 1008,6 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 24280 гривен.

Таким образом, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).