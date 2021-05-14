Экономика Украины падает второй год подряд: Госстат оценил ВВП за первый квартал

Государственная служба статистики обнародовала первую предварительную оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2021 года. Экономика Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 2,0%.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в I квартале по сравнению с IV кварталом 2020 года упал на 1,1%.

В дальнейшем эти данные будут уточняться.

Таким образом, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).