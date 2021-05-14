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Экономика Украины падает второй год подряд: Госстат оценил ВВП за первый квартал

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Украина, Пятница 14 мая 2021 15:07
Экономика Украины падает второй год подряд: Госстат оценил ВВП за первый квартал Фото: экономика Украины падает пятый квартал подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую предварительную оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2021 года. Экономика Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 2,0%.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в I квартале по сравнению с IV кварталом 2020 года упал на 1,1%.

В дальнейшем эти данные будут уточняться.

Таким образом, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.

Напомним, Министерство экономики Украины оценивало падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2021 года на уровне 2,2%.

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