Держстат погіршив оцінку падіння економіки України на початку 2021 року

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП склав 1008,6 млрд гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину - 24280 гривень.

Таким чином, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).