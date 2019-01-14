Госстат сообщил об ухудшении торгового баланса

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отрицательное сальдо за 11 месяцев увеличилось до 8,9 млрд долларов

Внешний товарооборот Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95360,9 4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в январе - ноябре 2018 года экспорт товаров составил 43247,6 млн долларов, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

www.ukrstat.gov.ua

В январе - ноябре 2018 года импорт составил 52113,3 млн долларов, что на 16,7% больше, чем годом ранее.

www.ukrstat.gov.ua

Отрицательное сальдо составило в 8865,7 млн долларов (в январе-ноябре 2017 года также отрицательное - 5323,0 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (в январе - ноябре 2017 года - 0,88).

Напомним, по оперативным данным ГФС, объем внешней торговли товарами Украины в 2018 году составил 104,188 млрд долларов, что на 12% больше, чем в 2017 году (92,798 млрд долларов). Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины вырос на 9% до 47,334 млрд долларов, импорт - на 15% до 56,854 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составило 9,520 млрд долларов.

Отметим, что по данным Национального банка Украины, в ноябре 2018 года рост объемов экспорта продовольственных товаров ускорился до 27,2% г/г, достигнув исторического рекорда (2,1 млрд долларов) и обеспечив почти 53% всего экспорта товаров из Украины.