Держстат повідомив про погіршення торговельного балансу

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Негативне сальдо за 11 місяців збільшилося до 8,9 млрд доларів

Зовнішній товарообіг України у січні-листопаді 2018 року становив 95360,9 4 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, у січні - листопаді 2018 року експорт товарів становив 43247,6 млн доларів, що на 9,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

www.ukrstat.gov.ua

У січні - листопаді 2018 року імпорт становив 52113,3 млн доларів, що 16,7% більше, ніж роком раніше.

www.ukrstat.gov.ua

Негативне сальдо склало о 8865,7 млн доларів (у січні-листопаді 2017 року також негативне - 5323,0 млн доларів).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні - листопаді 2017 року - 0,88).

Нагадаємо, за оперативними даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в 2018 році склав 104,188 млрд доларів, що на 12% більше, ніж у 2017 році (92,798 млрд доларів). Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України зріс на 9% до 47,334 млрд доларів, імпорт - на 15% до 56,854 млрд доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 2018 рік становить 9,520 млрд доларів.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.