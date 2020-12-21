ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины за последний квартал

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 16:30
Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины за последний квартал
Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение замедлилось по сравнению самым тяжелым периодом кризиса

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года. Согласно данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины за последний квартал

Таким образом, оценка падения экономики во III квартале 2020 года не изменилась по сравнению с данными, обнародованными в середине ноября.

По данным Госстата, номинальный ВВП во III квартале 2020 года составил 1156,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 27673 грн.

При этом по сравнению со II вторым кварталом ВВП Украины вырос на 8,5%.

Госстат оценивает падение ВВП во II втором квартале на уровне 11,4%.

Напомним, по данным Национального банка Украины, главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности. Меры прошлых лет помогли пройти кризис с меньшими потерями, чем раньше.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Национальный банк Украины сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Форекс ВВПэкономикаГосударственная служба статистики

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь