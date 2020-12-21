Госстат подтвердил оценку падения экономики Украины за последний квартал

Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падение замедлилось по сравнению самым тяжелым периодом кризиса

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года. Согласно данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

Таким образом, оценка падения экономики во III квартале 2020 года не изменилась по сравнению с данными, обнародованными в середине ноября.

По данным Госстата, номинальный ВВП во III квартале 2020 года составил 1156,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 27673 грн.

При этом по сравнению со II вторым кварталом ВВП Украины вырос на 8,5%.

Госстат оценивает падение ВВП во II втором квартале на уровне 11,4%.

Напомним, по данным Национального банка Украины, главным отличием экономического кризиса 2020 года было сохранение финансовой стабильности. Меры прошлых лет помогли пройти кризис с меньшими потерями, чем раньше.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре Национальный банк Украины сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.