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Держстат підтвердив оцінку падіння економіки України за останній квартал

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 16:30
Держстат підтвердив оцінку падіння економіки України за останній квартал
Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Падіння сповільнилося порівняно найважчим періодом кризи

Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2020 року. Згідно з даними, економіка України скоротилася на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Держстат.

Держстат підтвердив оцінку падіння економіки України за останній квартал

Таким чином, оцінка падіння економіки в III кварталі 2020 року не змінилася в порівнянні з даними, оприлюдненими в середині листопада.

За даними Держкомстату, номінальний ВВП в III кварталі 2020 року склав 1156,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 27673 грн.

При цьому в порівнянні з II другим кварталом ВВП України зріс на 8,5%.

Держстат оцінює падіння ВВП в II другому кварталі на рівні 11,4%.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, головною відмінністю економічної кризи 2020 року було збереження фінансової стабільності. Заходи минулих років допомогли пройти кризу з меншими втратами, ніж раніше.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні Національний банк України зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році зберігається на рівні 6,0%.

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