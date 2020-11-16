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Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал

Киев, Понедельник 16 ноября 2020 16:31
Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал
Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падание экономики замедлилось более чем в три раза

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госстат.

Таким образом, падение экономики Украины в III квартале 2020 года замедлилось. Во II квартале был зафиксировано падение на 11,4%.

Госстат оценил падение экономки Украины за последний квартал

По данным статистического ведомства, по сравнению со II кварталом рост ВВП составил 8,5 %. В дальнейшем эти данные будут уточняться.

Напомним, в октябре НБУ сохранил прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6,0%.

Отметим, в октябре МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

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